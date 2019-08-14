Количество браков в Костромской области снизилось более чем на 12 %

Количество браков в Костромской области снизилось более чем на 12 %Костромастат фиксирует снижение количества зарегистрированных в регионе браков, аналитики связывают это с демографической ямой 90-х.В первом полугодии 2019 года количество браков в Костромской области снизилось более чем на 12 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. За шесть месяцев 2019 года зарегистрировались 1760 пар, а в прошлом году — 2003 пары. Количество браков в регионе снижается с 2012 года в связи с низкой рождаемостью в 90-е. Потенциальных женихов и невест сегодня вдвое меньше. Другая причина — повышение возраста вступления в брак. Например, в начале 2000-х годов большинству молодоженов было от 18 до 24 лет. Сейчас в основном вступают в брак после 25 лет.Также специалисты отмечают и влияние миграции молодежи из Костромской области в Москву. Юноши и девушки едут туда учиться и браки заключаются уже в столице. Только в 2018 году из региона выехали 13 тысяч человек в возрасте от 16 до 35 лет, львиная доля — в Москву и Московскую область.