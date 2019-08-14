Организатор отдыха детей, которых везли из Крыма в Челябинск в автобусе на полу, заявил, что появившиеся в СМИ снимки – постановочные, и сделаны они были во время остановки по инициативе одной из родительниц, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем.

Организатор отдыха детей, которых везли из Крыма в Челябинск в не приспособленном для этого автобусе на полу, заявил, что появившиеся в СМИ снимки – постановочные, и сделаны они были во время остановки.Как рассказал Андрей Муравьев РИА Новости, фотографии были сделаны по инициативе одной из родительниц, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем.Муравьев также обратил внимание на то, что на одном из попавших в Сеть снимков, например, четко видно, что в этот момент автобус стоит."Это немыслимо, чтобы дети лежали на полу во время движения автобуса", — отметил организатор детского отдыха и опроверг информацию ряда СМИ, о том, что маршрутки были ржавые."Одному автобусу три года, второму шесть, — сообщил Муравьев. — Mercedes Sprinter — достойный транспорт, мягкие сиденья".При этом он сообщил, что на первой машине проверил и ГЛОНАСС, а навигатор, и все остальное, а на второй – нет.Оказалось, что индивидуальный предприниматель, который вез детей на второй машине, не имел документов на перевозку. "Моя вина", — признал Муравьев.Он также пояснил, что уже пятый год занимается организацией отдыха детей, и это – "не туры, не лагерь, не санаторий"."Это военно-полевые сборы, где дети посещают воинские части. Потом старшие подростки стажируются и проходят там военную службу". – рассказал Муравьев.По его словам, "эти сборы немного жестче, чем пионерский лагерь".Организатор также рассказал: "Сразу было оговорено, что не будет лакшери отдыха", и "все перед поездкой были оповещены об этом".По словам Муравьева, сейчас группа детей (38 человек) следует в комфортабельном автобусе мимо Самары, следующая ночевка будет в городе Аша Челябинской области, а домой они вернутся 15 августа.Ранее сообщалось, что под Саратовом вечером 10 августа был задержан микроавтобус Mercedes, нелегально перевозивший в Челябинск 18 детей.Выяснилось, что по техническим характеристикам он не предназначен для междугородних рейсов.Кроме того, у водителя не было лицензии и документов для перевозки детских групп.Прокуратура Челябинска и следователи управления СК РФ по Саратовской области проводят проверку. По предварительным данным, подростки, которым не хватило места, сидели на полу.Начальник пресс-службы саратовского полицейского главка Анастасия Захарова, со своей стороны, подтвердила, что дети после вынужденной остановки в лагере Саратовской области 14 августа выехали домой.