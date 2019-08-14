Их наказали за нарушение антимонопольного законодательства

Их наказали за нарушение антимонопольного законодательстваВладимирское УФАС оштрафовало директоров двух владимирских общеобразовательных учреждений - школы №38 и школы №45. Они нарушили антимонопольное законодательство, каждый из них должен заплатить 50 тысяч рублей.Директор школы №38 отказалась от исполнения контракта с частной фирмой в одностороннем порядке. А глава школы №45 отказалась от исполнения контракта на покупку системы контроля и управления доступом.