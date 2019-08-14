Жителям красноярского села Каменки, где в начале августа произошли взрывы на военном складе, разрешили вернуться домой. Режим чрезвычайной ситуации там сохраняется, его снимут только после окончания всех восстановительных работ.

Жителям красноярского села Каменки, где в начале августа произошли взрывы на военном складе, разрешили вернуться домой. Режим чрезвычайной ситуации там сохраняется, его снимут только после окончания всех восстановительных работ.В поселке Каменка саперы обследовали улицы и вывезли найденные боеприпасы. Сегодня населенный пункт открыли для местных жителей. Вместе с ними военные теперь проверяют и жилые помещения.Хозяева открывают двери, но первыми в дома заходят взрывотехники. У Александра в доме выбиты окна — это повреждения от взрывной волны. Осколки снаряда нашли в огороде."Это после последнего взрыва прилетело. На мелкие осколки никто уже внимания не обращает", — показывает житель каменки Александр Ротарь.После того, как жилье и огороды были очищены от разлетевшихся боеприпасов, люди могут оценить разрушения."Завернуло крышу, там балки полопались. На бане дыры вот такие", — рассказывает Александр.8 домов уничтожены полностью, их хозяева получат компенсацию за счет Министерства обороны. Остальное жилье региональные власти и военные обещают восстановить в течение двух недель.В этом доме, как и в других домах поселка, целых окон почти не осталось, его восстановлением занимаются бригады рабочих. В поселок завезены строительные материалы и, в первую очередь, ящики со стеклом.Военные, которые освободились после проверки поселка, переброшены на расчистку территории склада. Его проливают при помощи пожарных танков и роботизированных установок. Часть саперов прочесывает окрестных леса — в них тоже находят боеприпасы, поэтому для местных жителей таежные тропы остаются закрытыми."Находим в достаточном количестве — в основном это артиллерийские снаряды", — говорит Иван Бышев, командир отделения отряда разминирования.Режим чрезвычайной ситуации в Каменке сохранится до полного восстановления поселка. Принято решение и о расформировании арсенала. Склады с боеприпасами, которые находятся в опасной близости к населенному пункту, будут ликвидированы до 1 июля 2020 года.