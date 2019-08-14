Российский фильм Движение вверх установил рекорд в китайском прокате. Картина заработала 13 миллионов долларов. На сайте Министерства культуры России говорится, что лента получила рейтинг 9,4.

Российский фильм "Движение вверх" установил рекорд в китайском прокате. Картина заработала 13 миллионов долларов. На сайте Министерства культуры России говорится, что лента получила рейтинг 9,4.Это наивысший балл за историю проката иностранных фильмов в Китае, отмечает телеканал "Россия 24". Его показывали в кинотеатрах более четырех недель. Картину посмотрели более двух с половиной миллионов человек.