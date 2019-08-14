Бывший нападающий московского ЦСКА ивуариец Сейду Думбия покидает испанский клуб Жирона. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Договор между сторонами был рассчитан до лета 2021 года.

Бывший нападающий московского ЦСКА ивуариец Сейду Думбия покидает испанский клуб "Жирона". Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Договор между сторонами был рассчитан до лета 2021 года.Теперь он находится в статусе свободного агента и может пополнить другой клуб бесплатно. Интерес к Думбия проявляет турецкий "Генрчлербирлиги", сообщает Чемпионат.Com. Кроме того, ивуарийский нападающий может вернуться и в чемпионат России.Напомним, что Думбия выступал в РПЛ за ЦСКА с 20110 по 2015 года. За время выступлений в столичном клубе он в 150 матчах стал автором 95 голов и 36 голевых передач. За "Жирону" он сыграл в 22 играх, забив трижды.