Новостные агрегаторы умышленно ухудшают социальную ситуацию в России. Такое заявление сделал член партии Единая Россия Андрей Исаев.

Новостные агрегаторы умышленно ухудшают социальную ситуацию в России. Такое заявление сделал член партии "Единая Россия" Андрей Исаев.По словам российского политика, информация о намерении Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей не является действительной. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уточнил, что заголовки статей по этой теме отрицательно влияют на социально-политическую ситуацию в стране.В начале сентября члены партии встретятся с представители новостных и поисковых агрегаторов, чтобы узнать, с какой целью они выбирают заголовки с негативным значением. "Хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан", – приводит слова Андрея Исаева .Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" заявил, что возраст автомобиля не может быть критерием запрета на его использование. Андрей Исаев отметил, что человек имеет право пользоваться автомобилем столько, сколько посчитает необходимым.В среду, 14 августа, многие СМИ распространили информацию о том, что комитет Госдумы предложил запретить использовать транспортные средства, которые достигли "предельного срока эксплуатации". При этом не уточнялось, о каких машинах шла речь – коммерческих или частных.