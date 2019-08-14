В Единой России категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей. Необходимо учитывать мнения всех сторон, в первую очередь – граждан, отметили в партии.

В "Единой России" категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей. Необходимо учитывать мнения всех сторон, в первую очередь – граждан, отметили в партии.Считать возраст автомобиля основным критерием запрета на его эксплуатацию недопустимо, подчеркнули в "Единой России". У людей должна быть возможность пользоваться машинами столько, сколько они сочтут необходимым, при условии надлежащего состояния техники."Если владелец автомобиля соблюдает правила технического осмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние такой машины будет хорошим и через десять, и через 20 лет", – пояснил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги"Владимир Афонский. "Почему он должен расставаться со своим автомобилем просто потому, что прошел какой-то срок с момента его производства?" – добавил он.Парламентарий отметил, что в России насчитывается 20,9 миллиона автомобилей старше 15 лет и еще порядка десяти миллионов – старше десяти лет. "Что делать владельцам этих машин?" – поинтересовался он.По его словам, недопустимо выступать с идеей запрета использования старых автомобилей, не узнав мнение всех сторон. Прежде всего речь идет о самих гражданах. Также важно услышать позицию общественных организаций и экспертов."В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", – подчеркнул Афонский.В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что замену устаревшего автотранспорта надо вводить не с помощью запретов, а через поощрение автовладельцев, меняющих старые машины на новые. Он подчеркнул, что предложение, высказанное Альфией Когогиной, является ее частной инициативой."Обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: это общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей, инвалидов", – подчеркнул Андрей Исаев. Запрет же старых машин для частных автовладельцев фракция "Единая Россия" не считает правильным путем решения проблемы."Наша задача – обеспечить поддержку тех, кто решит утилизировать старый автомобиль, поменяв его на новый", – заключил депутат.Таким образом члены "Единой России" прокомментировали предложение зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной. Согласно этой идее, для транспортных средств может быть введен предельный срок эксплуатации.