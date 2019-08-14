Наргиз Закирова выступила с новым заявлением. Певица сообщила, что получила уведомление от бывшего своего друга и продюсера Максима Фадеева.

Наргиз Закирова выступила с новым заявлением. Певица сообщила, что получила уведомление от бывшего своего друга и продюсера Максима Фадеева.Официальное заявление Наргиз Закирова сделала на своей страничке в социальной сети Instagram. "Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключен 10 июня 2014 года", – сообщила певица. Это случилось 12 августа, и с этого дня договор между артисткой и лейблом считается расторгнутым.Теперь перед Наргиз закировой стоит новая задача – отправиться на гастроли и выступить там, где планировалось ранее. Но не все так просто. "Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие", – отметила артистка.Многие поклонники сочли, что Максим Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз Закировой. Ведь теперь совершенно непонятно, как сложится судьба певицы, оставшейся без песен и концертов. К тому же, по словам исполнительницы, она никак не может встретиться с бывшим другом и продюсером, чтобы обсудить этот вопрос. В заключение Наргиз обратилась к подписчикам: "Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни.Я вас бесконечно люблю!"Отметим, что шоу-бизнес бурно отреагировал на неожиданное расставание Наргиз и Максима, которые до недавнего времени были настолько близки, что ходили слухи об их интимной связи. Одни приняли сторону продюсера, распространив данные о пристрастии певицы к алкоголю и невыполнению условий сотрудничества с лейблом. Другие же оказались солидарны с Наргиз Закировой. Якобы Максим Фадеев загнал своих подопечных в чудовищные рамки.