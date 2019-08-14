Идея сокращения трудовой недели - в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства в России. С предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю в Минтруд обратилась ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России. При этом профсоюзники привели в качестве доказательства преимущества - исследования Роструда и сервиса по поиску сотрудников и работодателей Head Hunter.

Идея сокращения трудовой недели — в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства в России. С предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю в Минтруд обратилась ФНПР — Федерация независимых профсоюзов России. При этом профсоюзники привели в качестве доказательства преимущества — исследования Роструда и сервиса по поиску сотрудников и работодателей Head Hunter.В числе ближайших перспектив четырехдневку для россиян на 108-й Международной конференции труда в Женеве анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, напоминает "Российская газета". Медведев предупредил россиян, что сокращение рабочей недели чревато увеличением досуга.В настоящее время сокращение рабочей недели, отмечают в ФНПР, происходит из-за финансовых трудностей предприятий. При этом существенно сказывается на зарплатах. Поэтому 48% россиян не поддержали предложение о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней. Данный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Профсоюзы уверены: сокращение рабочей недели должно происходить исключительно с сохранением текущей зарплаты сотрудника. При этом отмечается, что входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю) все европейские страны находятся на высоком уровне социально-экономического развития.