Украинский сегмент интернета взорвался волной негодования и зашелся в настоящей истерике из-за визита президента России Владимира Путина в Крым и его встречи с юными воспитанницами Академии хореографии Севастополя. Российский лидер проявил галантность и повел себя как настоящий рыцарь.

Украинский сегмент интернета взорвался волной негодования и зашелся в настоящей истерике из-за визита президента России Владимира Путина в Крым и его встречи с юными воспитанницами Академии хореографии Севастополя. Российский лидер проявил галантность и повел себя как настоящий рыцарь.После встречи с руководителями строительства трассы "Таврида" Владимир Путин прибыл на открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Там он пообщался с юными балеринами – детьми шести-семи лет, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.Дети долго не отпускали президента России даже после общей фотографии. Они взяли у него автографы, а после проводили до самых дверей. На прощание Владимир Путин пожал руку одному из начинающих танцоров. Когда же для такого же прощания к нему подошла девочка, российский лидер проявил галантность и, опустившись на колено, поцеловал ей руку.Россияне по достоинству оценили рыцарское поведение Владимира Путина. А вот украинских пользователей Сети его вежливость и обходительность довела до бешенства. Впрочем, отмечают опытные обитатели интернета, в этом нет ничего удивительного. Острую реакцию на Украине вызывает каждая поездка президента России в Крым. Не менее болезненно воспринимают жители Незалежной и те моменты, когда российский лидер выделяется своим джентльменским поведением. В этот раз оба фактора совпали, поэтому истерика украинских комментаторов легко объяснима.Отметим, Владимир Путин также успел пообщаться с учащимся в Академии хореографии мальчиком. Он обратил внимание на его футболку, на которой было написано "Школа дзюдо Севастополя". "Это ты здесь занимаешься? Три года уже? Ну это тебе точно поможет в балете", – цитирует российского лидера.Кроме того, президент России поговорил с премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным, который стал ректором Академии хореографии Севастополя. Владимир Путин отметил, что танцовщик является звездой мировой величины и поинтересовался, найдет ли тот время в своем плотном графике, чтобы заниматься с юными дарованиями."Дети очень талантливые. Дети – это самое большое счастье", – цитирует Полунина. Перед встречей с Владимиром Путиным он успел сыграть Красса в первой части балета "Спартак" на открытии Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Очевидцы докладывают, что зрелище было поистине захватывающее.