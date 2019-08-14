Кладбищем завершилось для 40-летнего мурманчанина празднование Дня ВДВ. В ходе конкурсной программы он повздорил с 26-летним голубым беретом и пропустил от него смертельный удар. Камера наблюдения зафиксировала короткий спарринг.

Кладбищем завершилось для 40-летнего мурманчанина празднование Дня ВДВ. В ходе "конкурсной программы" он повздорил с 26-летним голубым беретом и пропустил от него смертельный удар. Камера наблюдения зафиксировала короткий спарринг.Гуляли бывшие десантники традиционно 2 августа в парке имени Найденова. Изрядно выпив, старший товарищ предложил более юному однополчанину померяться силами, но неожиданно услышал отказ. Остановиться мужчина уже не мог, а потому продолжал донимать несостоявшегося противника, в итоге тот одним ударом нокаутировал нарывавшегося на драку бойца.Последний ударился затылочной областью головы об асфальт и получил переломы костей свода и основания черепа. Десять дней он провел в больнице, но спасти ему жизнь не удалось — мужчина скончался, не приходя в сознание.Подозреваемый не стал отпираться и дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде. По статье "Причинении смерти по неосторожности" ему грозит до двух лет лишения свободы.