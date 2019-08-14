На греческом острове Эвбея объявлена критическая ситуация. Греция обратилась к другим государствам за помощью.

На греческом острове Эвбея объявлена критическая ситуация. Греция обратилась к другим государствам за помощью.Накануне ночью на острове начался сильнейший природный пожар. Его тушили всеми силами, но устранить его так и не удалось. Работе пожарных мешают сильная жара и ветер.Природный заповедник, находившийся в центре острова, полыхает словно факел. На всем острове ярко слышится запах гари. Кроме того, ветер разнес пламя на ближайший горный массив, где находится много населенных пунктов.На данный момент эвакуировано почти полтысячи человек – жители четырех сел и монахи ближайшей обители. К тушению подключились военные и добровольцы. Также задействована тяжелая техника, которая роет защитный ров. Вертолетами сбрасывают воду."Наша деревня оказалась в огненной ловушке. Пришлось срочно уходить из дома. Еще до того, как власти объявили эвакуацию. Мне пришлось пройти сквозь стену пламени", – рассказал испуганный житель.Тем не менее, ситуация остается критической. Огонь поражает все больше участков, локализовать его не удается.На призыв о помощи премьера-министра страны Кириакоса Мицотакиса моментально откликнулись Италия и Хорватия. Еще несколько стран рассматривают запрос, сообщает .