Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о громком скандале, разразившемся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечным Олегом Майами. Певец посвятил некогда любимому наставнику оскорбительный комментарий, а вскоре стало известно, что артист расторгает контракт с лейблом Фадеева.

Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о громком скандале,разразившемся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечным ОлегомМайами. Певец посвятил некогда любимому наставнику оскорбительный комментарий,а вскоре стало известно, что артист расторгает контракт с лейблом Фадеева.Пикантность ситуации в том, что известность в шоу-бизнесе иуважение коллег по сцене молодому человеку принесли именно хиты, написанныепродюсером. А ведь еще 10 лет назад уроженец Свердловской области Олег Кривиковмог только мечтать о столь громком успехе. Тогда, взяв звучный псевдонимМайами, парень пытался штурмовать столицу с помощью участия в самой известнойтелестройке.Я работал с Олегом в период его нахождения на реалити-шоу. Помню,что долгое время парень оставался изгоем и не мог завоевать авторитет у болееопытных старожил "ДОМа-2". Кстати, первый приход Майами на проект был неудачным– его выгнали из шоу уже через три недели. Потом несколько месяцев экс-участникработал в небольшом караоке в Алтуфьево и снимал комнату на окраине Москвы.Бывший герой телестройки мечтал вернуться на экраны и просил ведущих "ДОМа-2"дать ему второй шанс. Парню улыбнулась удача, и он вновь оказался на проекте.Олег всегда пытался заполучить амплуа мачо и ловеласа, но у негоэто плохо получалось. Девушки, с которыми встречался Майами, часто насмехалисьнад ним и даже доводили до слез. Покинул шоу молодой человек со скандалом: вовремя потасовки с одной из участниц парень плеснул ей в глаза моющее средство.Бедняжка получила ожоги, а Олега выгнали с проекта с позором. Именно в тотмомент выпускнику "ДОМа-2" протянул руку помощи Максим Фадеев.Продюсер стал настоящим лучом света в темном царстве жизни Олега.Но даже после записи первых треков певцу не удавалось избавиться отнеоднозначной славы, полученной в реалити-шоу. Фадеев смог поставитьподопечного на ноги: съемки дорогостоящих клипов и участие в шоу "Голос" вконце концов сделали свое дело. К Майами пришел успех: на концерты сталиприходить поклонницы, а песни с завидной частотой звучали на радио. Бывшийгерой телестройки почувствовал себя настоящим артистом – востребованным ипопулярным.Увы, но спустя пару лет вместо должной благодарности наставнику интернет пестрит оскорблениями Олега в адрес продюсера. К сожалению, исполнительтак и не научился быть благодарным тем, кто дал ему путевку в жизнь. Сможет лимолодой певец сохранить славу после разрыва с Фадеевым? Не думаю. Ведь безкомпозиций талантливого продюсера Майами вновь вернется в статус одного избывших участников "ДОМа-2", количество которых на сегодняшний день превышаетдве тысячи человек.