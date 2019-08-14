Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о громком скандале,
разразившемся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечным Олегом
Майами. Певец посвятил некогда любимому наставнику оскорбительный комментарий,
а вскоре стало известно, что артист расторгает контракт с лейблом Фадеева.
Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о громком скандале,
разразившемся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечным Олегом
Майами. Певец посвятил некогда любимому наставнику оскорбительный комментарий,
а вскоре стало известно, что артист расторгает контракт с лейблом Фадеева.
Пикантность ситуации в том, что известность в шоу-бизнесе и
уважение коллег по сцене молодому человеку принесли именно хиты, написанные
продюсером. А ведь еще 10 лет назад уроженец Свердловской области Олег Кривиков
мог только мечтать о столь громком успехе. Тогда, взяв звучный псевдоним
Майами, парень пытался штурмовать столицу с помощью участия в самой известной
телестройке.
Я работал с Олегом в период его нахождения на реалити-шоу. Помню,
что долгое время парень оставался изгоем и не мог завоевать авторитет у более
опытных старожил "ДОМа-2". Кстати, первый приход Майами на проект был неудачным
– его выгнали из шоу уже через три недели. Потом несколько месяцев экс-участник
работал в небольшом караоке в Алтуфьево и снимал комнату на окраине Москвы.
Бывший герой телестройки мечтал вернуться на экраны и просил ведущих "ДОМа-2"
дать ему второй шанс. Парню улыбнулась удача, и он вновь оказался на проекте.
Олег всегда пытался заполучить амплуа мачо и ловеласа, но у него
это плохо получалось. Девушки, с которыми встречался Майами, часто насмехались
над ним и даже доводили до слез. Покинул шоу молодой человек со скандалом: во
время потасовки с одной из участниц парень плеснул ей в глаза моющее средство.
Бедняжка получила ожоги, а Олега выгнали с проекта с позором. Именно в тот
момент выпускнику "ДОМа-2" протянул руку помощи Максим Фадеев.
Продюсер стал настоящим лучом света в темном царстве жизни Олега.
Но даже после записи первых треков певцу не удавалось избавиться от
неоднозначной славы, полученной в реалити-шоу. Фадеев смог поставить
подопечного на ноги: съемки дорогостоящих клипов и участие в шоу "Голос" в
конце концов сделали свое дело. К Майами пришел успех: на концерты стали
приходить поклонницы, а песни с завидной частотой звучали на радио. Бывший
герой телестройки почувствовал себя настоящим артистом – востребованным и
популярным.
Увы, но спустя пару лет вместо должной благодарности наставнику интернет пестрит оскорблениями Олега в адрес продюсера. К сожалению, исполнитель
так и не научился быть благодарным тем, кто дал ему путевку в жизнь. Сможет ли
молодой певец сохранить славу после разрыва с Фадеевым? Не думаю. Ведь без
композиций талантливого продюсера Майами вновь вернется в статус одного из
бывших участников "ДОМа-2", количество которых на сегодняшний день превышает
две тысячи человек.