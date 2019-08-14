Поклонники не могут смириться с утратой кумира. Все, что как-либо связано с Юлией Началовой, становится предметом бурной дискуссии.

Поклонники не могут смириться с утратой кумира. Все, чтокак-либо связано с Юлией Началовой, становится предметом бурной дискуссии.На днях пресс-секретарь и подруга певицы – Анна Исаева – выступилас заявлением. По ее словам, родители артистки ищут спонсоров, которые могли бы оплатитьустановку памятника на могиле Юлии Началовой. Также близкие умершей звезды нетеряют надежды на помощь неравнодушных поклонников и друзей.Тот факт, чтомонумент планируют возвести за счет лиц, не имеющих отношение к семье Началовых,возмутил некоторых интернет-обывателей. Отцу Юлии – Виктору – тут же припомнилипышные похороны и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы, которыебыли оплачены за счет налогоплательщиков."Он уже начал искать спонсоров кто поставит этот памятник..Удивляюсь наглости его.. Также принял решение хоронить на престижном кладбище,хотя денег нет.. И 6 дней дочь не хоронил, ждал что кто то поможет и сделаетэто безплатно.. Противно.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – поделилась мыслями пользовательница Сети.Между тем были и те, кто считает, что разводить дискуссию о памятникееще рано. скончалась всего полгода назад, а монумент обычно устанавливаетсятолько через год-полтора после похорон. Со временем земля осядет и уплотнится,поэтому спешка в этом вопросе увеличивает риск того, что надгробие покосится или,что еще хуже, завалится. Чаще всего родственники умерших меняют временныйдеревянный крест на постоянный памятник летом или ранней осенью."Рано еще ставить. Вообще догоду нельзя трогать землю", "Давайте подождем год как положено по христианскизачем спешить ❤️🙏🙏🙏😢", "И звание народной артистки дали бы", "ЭээххЮленька..... как жаль читать про то, что нет тебя с нами...... как жаль........",– рассуждают поклонники в Instagram.