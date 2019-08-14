С околоземной орбиты Пармитано выступил перед гостями фестиваля электронной музыки на испанской Ибице и миллионами онлайн-зрителей по всему миру.

С околоземной орбиты Пармитано выступил перед гостями фестиваля электронной музыки на испанской Ибице и миллионами онлайн-зрителей по всему миру.Рассветы и закаты, ход небесных светил, причудливые переплетения рек и ночное сияние мегаполисов. В дымке матовой земля в иллюминаторе, в разговор вплывает космическая музыка.Шестой астронавт Италии Лука Пармитано стал первым космическим ди-джеем. Подготовку к культурной миссии он начал еще на земле.Всё ради фестиваля электронной танцевальной музыки — он проходит в эти дни на борту круизного лайнера. 3 тысячи человек курсируют по Средиземному морю между Ибицей и Барселоной. Вечеринка продолжается несколько дней. Сегодня – кульминация. Лайн-ап фестиваля включает известных исполнителей, ну а хедлайнер – дебютант с МКС.Такого рейверы еще не слышали: музыка прямо из космоса. 20-минутный сет прозвучал не только для пассажиров лайнера, но и для миллионов пользователей соцсетей: историческое событие транслировали онлайн.Лука Пармитано в космосе уже второй раз. Он прибыл на МКС в июле на борту корабля "Союз" вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом."У меня мало времени смотреть в иллюминатор. Но я заметил, что планета меняется. Может быть, это потому, что я сам изменился. Я смотрю сегодня другими глазами — иначе, чем во время первой моей экспедиции шесть лет назад", — отметил Лука Пармитано.У экипажа – насыщенная научная программа, но сегодня в ней – музыкальная пауза. В подготовке к фестивалю участвовали все."Привет, меня зовут Александр Герст, я командир нынешнего экипажа МКС и большой поклонник электронной музыки", — написал Александр Герст, командир экипажа МКС.На околоземной орбите Лука Пармитано не только миксует, но и играет на инструментах. Сейчас у него на борту МКС — две гитары, синтезатор и саксофон. Из космоса не разглядеть траву у дома, зато можно говорить на языке музыки, понятном всем людям на планете.