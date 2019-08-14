В ходе прошедшего под председательством главы МЧС России Евгения Зинчева совещания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что по состоянию на среду, 14 августа, гребень амурского паводка подходит к Хабаровску.

В ходе прошедшего под председательством главы МЧС России Евгения Зинчева совещания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что по состоянию на среду, 14 августа, гребень амурского паводка подходит к Хабаровску.По словам главы региона, уровень воды достиг отметки выше неблагоприятного явления, а у села Елабуга, расположенного в 90 километрах от Хабаровска — категории опасного явления. В настоящее время на территории Хабаровского края сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщает ТАСС.Также Сергей Фургал сообщил, что при худшем сценарии развития паводковой ситуации в крае в зоне подтопления могут оказаться 115 населенных пунктов с населением 18 тысяч 468 человек, передает "Интерфакс". При необходимости планируется разместить людей из попавших в зону паводка районов в 134 пунктах временного размещения общей вместимостью более 15 тысяч человек. Правительство Хабаровского края принимает участие в комплексе мероприятий по минимизации последствий паводка, обеспечена полная мобилизация сил и средств.