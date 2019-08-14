Поп-король отечественной эстрады поделился воспоминаниями с поклонниками. Филипп Киркоров рассказал, как посещал Диснейленд с подругой – фешен-директором ЦУМа Аллой Вербер.

Поп-король отечественной эстрады поделился воспоминаниями с поклонниками.Филипп Киркоров рассказал, как посещал Диснейленд с подругой – фешен-директоромЦУМа Аллой Вербер.В личном Instagram певец опубликовал короткую видеозапись. Вкадре Филипп Киркоров и Алла Вербер стоят на балконе гостиничного номера и делятся впечатлениями от посещения развлекательного комплекса. За спинамизнаменитостей открывается отличный вид на знаменитый парк. В конце роликазапечатлен сказочный салют."Сегодня грустный день… 14.08.19.⬛️ Вдалекой Канаде, в Торонто, в "STEELES MEMORIAL CHAPEL”, в эти минуты проходитпрощание с нашей любимой Аллочкой Вербер @verberalla ... А в моей памяти и в ленте,именно сейчас, именно сегодня очень хочется оставить эту добрую встречу с Аллой,в мире беззаботного счастья и радости, которое царит именно там– в ДИСНЕЙЛЕНДЕ,в ее любимом Париже, куда она прилетела специально на День Рождения моего сынаМартина, завалив и его и его сестру Аллу-Викторию как всегда потрясающимиподарками, и как всегда сказав много добрых мудрых слов... (здесь и далее орфографияи пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Киркоров ниже.Поп-король отметил, что салют из Диснейленда, который попална запись, сегодня он хотел бы посвятить Вербер. "В твою честь, в твою светлуюпамять, дорогая Аллочка, наша несравненная Королева Моды ... покойся с миром, амы о тебе будем помнить всегда.... R.I.P", – резюмировал Филипп Киркоров.Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии, гдеотдыхала с семьей. Официальная причина смерти – менингококковый сепсис. Врачи вФорте-дей-Марми были бессильны перед этим внезапно проявившимся коварныминфекционным заболеванием.Отметим, что Алла Вербер много лет боролась с онкологией. Наканунесвоего 50-летия фешен-директор ЦУМа узнала, что у нее рак крови третьейстадии. Долгих пять лет работница элитного универмага провела в борьбе за жизнь.Из-за химиотерапии она потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов. ТогдаАлла Вербер победила, болезнь отступила. Последние несколько лет директор ЦУМабыла в ремиссии.