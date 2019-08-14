Поп-король отечественной эстрады поделился воспоминаниями с поклонниками.
Филипп Киркоров рассказал, как посещал Диснейленд с подругой – фешен-директором
ЦУМа Аллой Вербер.
Поп-король отечественной эстрады поделился воспоминаниями с поклонниками.
Филипп Киркоров рассказал, как посещал Диснейленд с подругой – фешен-директором
ЦУМа Аллой Вербер.
В личном Instagram певец опубликовал короткую видеозапись. В
кадре Филипп Киркоров и Алла Вербер стоят на балконе гостиничного номера и делятся впечатлениями от посещения развлекательного комплекса. За спинами
знаменитостей открывается отличный вид на знаменитый парк. В конце ролика
запечатлен сказочный салют.
"Сегодня грустный день… 14.08.19.⬛️ В
далекой Канаде, в Торонто, в "STEELES MEMORIAL CHAPEL”, в эти минуты проходит
прощание с нашей любимой Аллочкой Вербер @verberalla ... А в моей памяти и в ленте,
именно сейчас, именно сегодня очень хочется оставить эту добрую встречу с Аллой,
в мире беззаботного счастья и радости, которое царит именно там– в ДИСНЕЙЛЕНДЕ,
в ее любимом Париже, куда она прилетела специально на День Рождения моего сына
Мартина, завалив и его и его сестру Аллу-Викторию как всегда потрясающими
подарками, и как всегда сказав много добрых мудрых слов... (здесь и далее орфография
и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Киркоров ниже.
Поп-король отметил, что салют из Диснейленда, который попал
на запись, сегодня он хотел бы посвятить Вербер. "В твою честь, в твою светлую
память, дорогая Аллочка, наша несравненная Королева Моды ... покойся с миром, а
мы о тебе будем помнить всегда.... R.I.P", – резюмировал Филипп Киркоров.
Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии, где
отдыхала с семьей. Официальная причина смерти – менингококковый сепсис. Врачи в
Форте-дей-Марми были бессильны перед этим внезапно проявившимся коварным
инфекционным заболеванием.
Отметим, что Алла Вербер много лет боролась с онкологией. Накануне
своего 50-летия фешен-директор ЦУМа узнала, что у нее рак крови третьей
стадии. Долгих пять лет работница элитного универмага провела в борьбе за жизнь.
Из-за химиотерапии она потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов. Тогда
Алла Вербер победила, болезнь отступила. Последние несколько лет директор ЦУМа
была в ремиссии.