Накануне в Сети опубликовали список самых влиятельных мусульман в России. В нем перечислили 100 человек, среди которых оказалась фигуристка Алина Загитова.

Накануне в Сети опубликовали список самых влиятельных мусульман в России. В нем перечислили 100 человек, среди которых оказалась фигуристка Алина Загитова.В топ-рейтинге олимпийская чемпионка заняла почетное 38-е место. Заслуженная артистка России, певица Алсу, в свою очередь, оказалась на 51-й позиции.К слову Загитова всегда подчеркивает, что она сторонница Ислама. Более того, спортсменка является прихожанкой Соборной мечети в Москве."Я горжусь тем, что я мусульманка", – сказала Загитова на Сабантуе в Коломенском в 2018 году.Тем временем, почетное первое место досталось председателю президиума духовного управления мусульман и главе Совета муфтиев шейху Равилю Гайнутдину. На втором оказался государственный советник, в прошлом президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Закрывает тройку лидеров чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.Удивительно, но нынешний глава Татарстана занял лишь четвертую строку. А всем известного Рамзана Кадырова удостоили лишь пятым местом в рейтинге топ-100 самых влиятельных мусульман в России.