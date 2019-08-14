В канадском Торотно днем 14 августа (в Москве из-за разницы во времени был уже вечер) началась церемония прощания с Аллой Вербер. Панихида проходит в очень узком кругу.

В канадском Торотно днем 14 августа (в Москве из-за разницы во времени был уже вечер) началась церемония прощания с Аллой Вербер. Панихида проходит в очень узком кругу.Точное место траурной церемонии и место погребения родные Вербер держали в секрете до последнего и сообщали из уст в уста только тем, кого хотят видеть. При этом почти никого из российских звезд, которых наряжала Вербер при жизни, там сегодня нет – очень сложно получить канадскую визу да и лететь долго.На панихиде, которую проводят по еврейским канонам, присутствует мать-блокадница Вербер Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина, внучки Мишель и Элизабет, несколько самых близких подруг и партнеры по модному бизнесу, с которым в Канаде работала Алла Константиновна.Говорят, что Аллу Вербер в последний путь нарядили как принцессу – в дорогие дизайнерский наряды и украшения, которые она так любила. Она, мол, выглядит моложе и краше певицы Юлии Началовой, которой не стало в марте! Но хоронят при этом фэшн-директора ЦУМа в закрытом гробу. И этому есть объяснения.Во-первых, иудейская традиция запрещает выставлять покойника на обозрение. Во-вторых, страдала менингококковым сепсисом – крайне опасным инфекционным заболеванием, которое в считанные часы вызывает поражение центральной нервной системы и тяжелый бактериальный менингит. Все, кто в последнее время тесно контактировал с Аллой Константиновной, находятся в группе риска. Именно поэтому и было принято решение хоронить ее в закрытом гробу.Поминать же знаменитого фэшн-директора ЦУМа будут в Нью-Йорке и Москве – в обоих городах для гламурных друзей Вербер ожидаются грандиозные обеды. Правда, морепродукты там на всякий случай подавать не будут – по одной из версии Алла Константиновна скончалась 6 августа после ужина морскими гадами из-за редкой формы аллергии.