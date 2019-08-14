На все спорные ситуации, которые возникли вокруг выборов в Мосгордуму, будут даны ответы. В связи с этим проводятся внутренние и служебные расследования, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что выход на протест большого количества людей, безусловно, заслуживает внимания.

На все спорные ситуации, которые возникли вокруг выборов в Мосгордуму, будут даны ответы. В связи с этим проводятся внутренние и служебные расследования, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что выход на протест большого количества людей, безусловно, заслуживает внимания. Протесты — это не свидетельство политического кризиса, особо подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Протесты проходят в разных странах мира и вызваны конкретными вопросами, добавил он, призвав не давать массовым акциям в Москве поспешных оценок.Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими, подчеркнул Песков. При этом в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы полицейскими, но абсолютно оправданными — действия при пресечении общественных беспорядков. Агрессия к полицейским, отмечает Песков, является недопустимой. Проверки проводят не столько федеральные, сколько городские власти, поскольку речь идет о выборах в Мосгордуму, отмечает "Интерфакс".При этом Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, рассматривается ли возможность переноса или отмены выборов в Мосгордуму, назначенных на 8 сентября."Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался. Все-таки это вопрос избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии", — пояснил Песков.На одной из акций протест была избита Дарья Сосновская. Она получила от полицейских удар в живот. При этом у нее констатировали и ушибы грудной клетки и головы. А за нарушение законодательства о проведении митинга ей могут назначить штраф в 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ.