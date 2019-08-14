Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился тем, что является его главной мотивацией в футболе. 34-летний португалец хочет стать легендой мирового футбола.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился тем, что является его главной мотивацией в футболе. 34-летний португалец хочет стать легендой мирового футбола."Я всегда стремлюсь выиграть трофеи со своей командой, поскольку это принесет мне индивидуальные призы, — заявил Роналду, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на DAZN. – Такова работа, повседневная жизнь. Каждый день вы просыпаетесь для того, чтобы тренироваться и чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодарен богу, что больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола и побеждать как можно чаще".Напомним, что ранее стало известно о том, что Роналду является одним из претендентов на премию лучшему футболисту года. Помимо него в список также были включены Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Реал") и несколько других игроков. Имя победителя будет объявлено 23 сентября.