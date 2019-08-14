Ведущая программы Давай поженимся Лариса Гузеева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый снимок. К сожалению, реакция на него оказалось совсем не такой, как она ожидала.

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый снимок. К сожалению, реакция на него оказалось совсем не такой, как она ожидала.Дочь Леля сфотографировала артистку с ведром попкорна в руках во время совместного похода в кинотеатр. Они решили не отставать от других звезд российского шоу-бизнеса и посмотреть нашумевший фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде"."Культпоход в кино! Тарантино 1 гений. Всем радости", – подписала пост звезда телеэкранов.Для выхода актриса выбрала черное платье-рубашку и открытые шлепанцы серебристого цвета с бантом.Поклонники такой наряд явно не одобрили, сообщает . "Забыла туфли надеть", " В халате и в домашних тапочках пришла", "Больничный прикид", – критиковали Ларису пользователи Сети.Кроме того, в комментариях начались дискуссии о том, как ведущей удается так в своем возрасте. Некоторые предположили, что звезда просто делает пластику раз в год."Ошибаетесь, два раза в год!", – язвительно ответила на это Лариса.Подписчики продолжали "закидывать" актрису . Но нашлись и те, кто, наоборот, поддержал и кумира, и его образ. "Люди на заднем плане в шоке! Я представила себя на их месте. Мне кажется увидеть Вас, это круче любого Тарантино! Короче затмили собою фильм. Говорить теперь будут только о том, что видели Гузееву". Но, видимо это высказывание не успокоило звезду, и она удалила фото со своей страницы.