Любовь Успенская вновь рассказывает, как сохранить молодость и цветущий вид. Советами артистка делится на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская вновь рассказывает, как сохранить молодость и цветущий вид. Советами артистка делится на своей странице в Instagram.Певица отправилась на отдых в одну из солнечных стран. Любовь Успенская призналась, что быть без косметики – для нее настоящее счастье. "Какое счастье, хоть раз в году обходиться без грима, стилистов и наслаждаться собственной естественностью. Единственный месяц в году, когда я могу позволить себе оставаться полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькoй. Зато кожа отдыхает! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Любовь Успенская.Артистка также пояснила, что одно из главных правил для нее – это реже бывать на солнце. По ее словам, солнечные лучи высушивают кожу и старят, поэтому во время отдыха она старается укрыться подальше от солнцепека. К слову, Успенская отметила, что такие ограничения не касаются тех, кому еще не исполнилось 30 лет, они-то могут себе позволить "купаться в лучах солнышка".Среди юзеров нашлись те, кто не упустил возможности раскритиковать внешность . "Единственное что без ГРИМММММА, это Ваша Левая Нога, и Она Ужасна", "Вот это без грима! На лице тонна штукатурки", "Пожалуйста, хватит, стыдно, надо уважать возраст. У моей мамы возраст 73, и намного лучше выглядит, угомонитесь вы, не дано быть княгиней", – написали злорадные подписчики.Звезда шансона старается не обращать внимания на недоброжелательные слова в ее сторону. Более того, она пообещала, что в скором времени поделится и другими секретами, которые помогают ей оставаться красивой и сохранить молодость.