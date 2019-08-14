Ирина Бузова объяснила неудачную шутку своей дочери, на которую так бурно отреагировала общественность.

Ирина Бузова объяснила неудачную шутку своей дочери, на которую так бурно отреагировала общественность.Ольга Бузова, недавно опубликовавшая видео, на котором лижет тарелку, спровоцировала очередной скандал. Фолловеры недоумевали, как певица могла осквернить память тех, кто пережил страшные годы блокады в Ленинграде. Критиковать звезду принялись и известные люди. Так, Михаил Боярский и Илья Резник, которые так же, как и Ольга Бузова, являются уроженцами этого города, заявили, что телеведущая своим поведением обидела их, а ее шутка просто безнравственна.Сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала ситуацию, зато мать певицы встала на ее защиту. Ирина Александровна отметила, что дочь не хотела никого обидеть, просто ее с самого детства учили доедать все до последней крошки. Бабушка не раз рассказывала теледиве о том трудном времени, которое ей пришлось пережить в годы блокады. "Ее бабушка – блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах <.> Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями", – рассказала Ирина Бузова в интервью .Добавим, что выходку прокомментировала и известный блогер Лена Миро. Девушка назвала поступок звезды омерзительным. Кроме того, она отметила, что лучшим наказанием для певицы будет ненависть ее поклонников, которые в скором времени забудут о ней. "Пусть Олю забудут так же, как она – та, которая родилась и выросла в Ленинграде, – забыла, что стоит за словом "блокада", – считает Лена Миро.