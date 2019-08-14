Поклонники Меган Маркл обратили внимание на ее новое украшение, которое всех восхитило. Ювелирный бренд после этого пользуется успехом.

Поклонники Меган Маркл обратили внимание на ее новое украшение, которое всех восхитило. Ювелирный бренд после этого пользуется успехом.Герцогиня Сассекская стала выходить в свет с необычнымкольцом на среднем пальце. Стало известно, что оно сделано в честь индуистскойбогини Дурга. Эксперт Клэр Адлер пояснила, почему Меган Маркл выбрала именно такую драгоценность. "Герцогиня неслучайно отдаетпредпочтение экологическим украшениям. Помимо того, что они очень красивые, онивдохновляют своих клиентов на благие дела. У бренда очень четкая гуманитарнаянаправленность, которая близка Маркл. Таким образом она отдает дань уважениякомпании, помогающей нуждающимся во всем мире", – говорит эксперт.Оказывается, ювелирное украшение принадлежит бренду PippaSmall, который славится своей гуманитарной деятельностью. Дизайнер Пиппа Смолорганизовала небольшую мастерскую, где женщины из Афганистана, в которомразворачиваются военные действия, нашли себе пристанище. Основательница брендатакже поддержала разработку экологических методов добычи золота, а в Найроби создалаобразовательную программу для малоимущих мастеров. Кроме того, в 2013 году онаудостоилась ордена Британской империи.Стоит отметить, что ранее украшения от Pippa Small носилиактрисы Анджелина Джоли, Ева Лонгория и даже сама Кейт Миддлтон, однакоювелирная марка получила признание только благодаря герцогине Сассекской.Теперь бренд стал узнаваемым, а в мастерскую Пиппы Смол посыпались заказы отпоклонников Меган Маркл, передает .Добавим, что это не первая ювелирная компания, которойсделала "рекламу" бывшая актриса. Недавно супруга принца Гарри появилась натеннисном матче Серены Уильямс в золотой цепочке с маленьким кулоном в виде буквы"А". С тех пор автор изделия Эмма Свэн получает множество заказов -все хотят подобные украшения.