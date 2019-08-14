Столичные полицейские проводят проверку после нападения на алтарника в Казанском соборе на Красной площади. Пострадавших нет. Мужчина, напавший на алтарника задержан. Что стало причиной его агрессии, не сообщается.

Столичные полицейские проводят проверку после нападения на алтарника в Казанском соборе на Красной площади.В пресс-службе полицейского главка по Москве сообщили, что инцидент произошел 12 августа.Пострадавших нет. Мужчина, напавший на алтарника задержан, передает "Интерфакс".Что стало причиной его агрессии, не сообщается.