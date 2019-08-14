На мосту через Керченский пролив накануне был установлен очередной рекорд: за сутки 12 августа его пересекли 35 тысяч 989 машин. При этом, по сообщению информационного центра проекта, прежний максимум пришелся на предыдущие сутки - 11 августа, когда по мосту прошли 35 тысяч 307 автомобилей.

На мосту через Керченский пролив накануне был установлен очередной рекорд: за сутки 12 августа его пересекли 35 тысяч 989 машин. При этом, по сообщению информационного центра проекта, прежний максимум пришелся на предыдущие сутки — 11 августа, когда по мосту прошли 35 тысяч 307 автомобилей.Сообщается, что в прошлом году самая высокая интенсивность движения по Крымскому мосту в обе стороны также была зафиксирована 12 августа: 33 тысячи 359 транспортных средств. Всего с начала нынешнего лета по мосту через Керченский пролив проехали почти 1,7 миллиона автомобилей, а с начала работы моста в середине мая 2018 года по нему проехало 6,5 миллиона машин.Поток машин традиционно растет в пик сезона отпусков, когда на полуостров едут туристы из материковой России, а многие автотуристы из Крыма, наоборот, отправляются в приморские города Краснодарского края.19-километровый Крымский мост — самый длинный в России, напоминает "Интерфакс". Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, а движение грузовиков — 1 октября. На декабрь этого года намечен ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста.