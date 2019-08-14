Накануне матча третьего тура чемпионата Украины по футболу между Карпатами и Мариуполем в качестве разогрева на стадионе Украина во Львове включили песню Тимати и DJ Smash – Moscow Never Sleeps. Песня содержит слова Я люблю тебя, Москва.

Накануне матча третьего тура чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" в качестве разогрева на стадионе "Украина" во Львове включили песню Тимати и DJ Smash – Moscow Never Sleeps. Песня содержит слова "Я люблю тебя, Москва".После матча исполнительный директор футбольного клуба "Карпаты" Ростислав Ящишин был вынужден извиняться за своеобразное "признание в любви" к Москве: "Прежде всего, конечно, надо извиниться, — написал функционер в Facebook. – А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно".Впоследствии стало известно о том, что на этот момент отреагировала и мэрия Львова, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на "Украинскую правду": "Мэрия направила обращение исполнительному директору ФК "Карпаты" Ростилаву Ящишину относительно вопиющего случая перед футбольным матчем на стадионе "Украина" во Львове, когда звучала музыка российских исполнителей. Считаем подобные инциденты недопустимыми. В связи с этим обращаемся с просьбой провести служебное расследование этого инцидента".Отметим, что матч между командами завершился ничьей – 1:1.