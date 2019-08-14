Три снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены на территории Московского вагоноремонтного завода имени Василия Ермолаевича Войтовича на юго-востоке Москвы.

Три снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены на территории Московского вагоноремонтного завода имени Василия Ермолаевича Войтовича на юго-востоке Москвы.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах столицы.Собеседник агентства рассказал, что опасные находки были найдены по адресу: Шоссе Энтузиастов, 4. В настоящее время, по его словам, территория, где обнаружены снаряды, оцеплена полицией, рабочие эвакуированы в безопасную зону. Ожидается прибытие саперов.