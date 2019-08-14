Французский Монако объявил о подписании контракта с нападающим испанской Севильи Виссамом Бен-Йеддером. Стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро

Французский "Монако" объявил о подписании контракта с нападающим испанской "Севильи" Виссамом Бен-Йеддером. Стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро."Я очень рад присоединиться к "Монако", — цитирует француза Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт монегасков. – Я выбрал "Монако", потому что чувствовал сильное желание клуба. Полон решимости сделать все, чтобы идти в ногу с амбициями клуба и хочу доказать свой профессионализм и перейти на новый уровень".В минувшем сезоне Бен-Йеддер принял участие в 35 матчах "Севильи", в которых он отметился 18 забитыми голами и девятью результативными передачами. За андалусийский клуб он выступал на протяжении трех сезонов. Именно в этот период он стал вызываться в сборную Франции, где в четырех матчах забил один гол.