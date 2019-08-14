Поющей телеведущей пришлось оправдываться за шутку о блокаднице. Ольга Бузова объяснила, почему не считает свое высказывание оскорбительным.

Поющей телеведущей пришлось оправдываться за шутку о блокаднице.Ольга Бузова объяснила, почему не считает свое высказывание оскорбительным.Артистка сообщила, что бурная реакция общественности для нее была неожиданной. Ольга Бузова подчеркнула, что ее малаяродина – Санкт-Петербург, она очень любит свой город, почитает ветеранов ВеликойОтечественной войны и с уважением относится к памяти тех лет."Все знают, что я родилась в Ленинграде и много временипроводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадномЛенинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила",– добавила вокалистка.Ольга отметила, что злопыхателям следовало бы досмотреть видео до конца. По словам артистки, у всех, кто видел его целиком, никакихпретензий к ней не возникло."Я разговаривала сейчас с ветеранами и со своими бабушками,они мне сказали, что мои слова их чувства не задели, они, наоборот, гордятся,что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны. Для меня ценно именноих мнение, а не крики диванных критиков, которые что-то пишут под моимипостами, и не тех людей, которые сейчас активно пиарятся", – цитирует ОльгуБузову .Отметим, что в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" знаменитость сообщила, что удалять резонанснуюпубликацию не собирается. По словам поющей телеведущей, вся страна говорит оней уже 15 лет, поэтому на гневные отзывы о себе она уже не обращает внимания. При этом извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в роликеона шутила "только над собой". Также Ольга немного дерзко попросила "не воспитывать" ее, так какей в детстве дали "потрясающее воспитание".Напомним, недавно опубликовала в Instagramролик, в котором лижет тарелку. Увидев, что ее снимают, ведущая захохотала."Ты прикалываешься? Ну вкусно если мне! Я блокадница!" – выпалиладевушка. Разразился скандал.На резонансное видео отреагировал даже советский и российский поэт-песенник ИльяРезник. Знаменитость рассказала, что в далеком 1942 году был блокадным ребенкомв Ленинграде. Именно поэтому его до глубины души задело высказывание певицы. "Мыпухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", – сказал Резник.