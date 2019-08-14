Поющей телеведущей пришлось оправдываться за шутку о блокаднице.
Ольга Бузова объяснила, почему не считает свое высказывание оскорбительным.
Поющей телеведущей пришлось оправдываться за шутку о блокаднице.
Ольга Бузова объяснила, почему не считает свое высказывание оскорбительным.
Артистка сообщила, что бурная реакция общественности для нее была неожиданной. Ольга Бузова подчеркнула, что ее малая
родина – Санкт-Петербург, она очень любит свой город, почитает ветеранов Великой
Отечественной войны и с уважением относится к памяти тех лет.
"Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени
проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном
Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила",
– добавила вокалистка.
Ольга отметила, что злопыхателям следовало бы досмотреть видео до конца. По словам артистки, у всех, кто видел его целиком, никаких
претензий к ней не возникло.
"Я разговаривала сейчас с ветеранами и со своими бабушками,
они мне сказали, что мои слова их чувства не задели, они, наоборот, гордятся,
что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны. Для меня ценно именно
их мнение, а не крики диванных критиков, которые что-то пишут под моими
постами, и не тех людей, которые сейчас активно пиарятся", – цитирует Ольгу
Бузову .
Отметим, что в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" знаменитость сообщила, что удалять резонансную
публикацию не собирается. По словам поющей телеведущей, вся страна говорит о
ней уже 15 лет, поэтому на гневные отзывы о себе она уже не обращает внимания. При этом извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике
она шутила "только над собой". Также Ольга немного дерзко попросила "не воспитывать" ее, так как
ей в детстве дали "потрясающее воспитание".
Напомним, недавно опубликовала в Instagram
ролик, в котором лижет тарелку. Увидев, что ее снимают, ведущая захохотала.
"Ты прикалываешься? Ну вкусно если мне! Я блокадница!" – выпалила
девушка. Разразился скандал.
На резонансное видео отреагировал даже советский и российский поэт-песенник Илья
Резник. Знаменитость рассказала, что в далеком 1942 году был блокадным ребенком
в Ленинграде. Именно поэтому его до глубины души задело высказывание певицы. "Мы
пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", – сказал Резник.