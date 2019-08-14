Сотни жителей подмосковной Лобни не могут получить ключи от квартир. Все они должны были заселиться в новый жилой комплекс еще несколько лет назад, но площадка опустела, а представители застройщика перестали выходить на связь. Кроме того, выяснилось, что даже разрешения на строительство теперь нет. Чтобы возобновить работы, дом должны признать проблемным. Почему этого никто не делает?

Сотни жителей подмосковной Лобни не могут получить ключи от квартир. Все они должны были заселиться в новый жилой комплекс еще несколько лет назад, но площадка опустела, а представители застройщика перестали выходить на связь. Кроме того, выяснилось, что даже разрешения на строительство теперь нет. Чтобы возобновить работы, дом должны признать проблемным. Почему этого никто не делает?- Я вот лично отдала последние деньги, я уже не заработаю на квартиру себе, я живу в данный момент в подъезде, работаю консьержем, и сколько еще мне так жить?Зажить по-новому более трехсот семей в подмосковной Лобне должны были еще полтора года назад — в 2017-м. Жилой комплекс "Батарейный" был готов уже на 85 процентов, как вдруг строительство внезапно прекратилось. Люди — в отчаянии.- Я вот у дочки проживаю в однокомнатной квартире. Нас проживает шесть человек!- Сейчас на стройке работает один человек — это охранник. А в начале августа объект вообще оставили даже без охраны. Мы также знаем, что сотрудники офиса разбегаются, уволились почти все.Офис застройщика — ООО "Реконструкция" в Лобне — опечатан. Он на грани банкротства, хотя еще в прошлом году в этом доме продали около 60 квартир. Но, несмотря на это, стройку все равно не возобновили — якобы не было денег. Даже предложили жильцам самим поучаствовать в поиске инвестора. Но теперь нет и самого разрешения на строительство дома.- Нет разрешения на строительство в связи с тем, что дали разрешение на стройку дома в девять этажей, а построили 16.- Мы ходим, пикеты возле Минжилполитики устраиваем — а, спрашивается, зачем? Оказывается, документы застройщик даже туда не подает. То есть, все впустую — им выгодно, что нет разрешения!В администрации Лобни считать дом проблемным не хотят. В ответ на все обращения — многочисленные отписки с формулировками, что признание дома проблемным объектом "представляется нецелесообразным, поскольку данное решение затронет права и интересы дольщиков, отрицательно скажется на сроках ввода объекта в эксплуатацию". Только о чьих интересах и о каких сроках все-таки идет речь, до конца не ясно.- В этом доме порядка 10 квартир — это муниципальное жилище, переданное городу. А также будут социально-значимые — комната матери и ребенка, молочная кухня и опорный пункт милиции. Администрацию устраивает, что застройщик шатко-валко проводит строительные работы, которые позволяют говорить нам: объект вроде как строится, не наводите панику.Генеральный директор компании-застройщика на связь с жильцами не выходит.- Давайте вот сейчас позвоним нашему застройщику Кузьмину, обычно он трубку не берет. Скинул. Мы на последнем собрании присутствовали — он просто сидит, ухмыляется.Чтобы сдать дом, необходимо подвести коммуникации — воду, отопление и электричество. Но дольщики боятся, что скоро и то, что уже построено, начнет разрушаться.- Оборудование, которое находится за забором, брошено — лифтовое оборудование, котельная. И нам говорят такие цены за подключение, за все — просто миллионы, чуть ли не миллиарды.Большинство квартир в этом доме будущие жильцы взяли в ипотеку. В ожидании новоселья многие вынуждены параллельно снимать жилье и ютиться у родственников. Сколько это продлится, ни одно ведомство ответить пока так и не смогло.