Ольга Бузова снова в центре шумихи. Общественность бурно отреагировала на слова поющей ведущей, назвавшей себя блокадницей. Однако не все так однозначно.

Ольга Бузова снова в центре шумихи. Общественность бурно отреагировала на слова поющей ведущей, назвавшей себя "блокадницей". Однако не все так однозначно.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала ролик, на котором запечатлена лижущей тарелку. Увидев, что ее снимают, она захохотала и объяснила: "Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!", – выпалила ведущая телестройки. На этом видео обрывается.Разразился скандал. Общественность буквально озверела от слова "блокадница". Люди, подписанные на поющую ведущую, выразили свое возмущение, что, дескать, разъезжающая по курортам, питающаяся деликатесами Ольга Бузова даже в самом страшном сне представить себе не может, как выживали люди в блокадном Ленинграде.Не остались в стороне и знаменитости. К примеру, легендарный артист Михаил Боярский очень жестко приложил звезду "Дома-2". Он назвал ведущую "глупым человеком" и призвал не обращать внимания на ее слова. "Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень", – заявил Михаил Боярский в беседе с репортерами .Праведным гневом вскипел и поэт Илья Резник. Он, бывший блокадным ребенком в Ленинграде,отметил, что если бы Ольга Бузова попробовала перенестись в те годы и прожить на 125 граммов хлеба в день, то она, может быть, и не сказала того, что сказала. По мнению Резника, поющая ведущая обидела этим многих блокадников.Впрочем, не все так однозначно. Вряд ли Ольга Бузова хотела кого-то обидеть. Если внимательно посмотреть ее Stories, то видно, что ролик, опубликованный ей, имеет продолжение. На нем телеведущая, отсмеявшись, говорит ту самую фразу про "блокадницу" и добавляет, что бабушка приучила ее доедать до конца.На защиту и встал телеграм-канал "Героиня Татлера". "Оля родилась в Ленинграде, ее бабушка пережила блокаду. Это тот случай, когда евреи рассказывают анекдоты про холокост, и не более. Мода всем оскорбляться, а особенно газовать при слове "блокада" случилась намного позже, чем маленькой Оле бабушка велела все доедать до последней крошки, рассказывая про блокадные пайки. Бузова, с ее непосредственной реакцией, – это натурально то, как выглядит живая память народа о страшной трагедии предков. Облизывающая тарелку Оля Бузова помнит о блокаде, люди, которые пытаются ее сейчас подраспять – вспоминают о блокаде, только по сигналу к очередной глубочайшей оскорбленностью "не тронь святое", – рассудили в издании. Вряд ли могла предположить, что ее непосредственность приведет к таким громким последствиям.