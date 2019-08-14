На днях прошел допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. В связи с этим под стенами здания ГБР собрались несколько десятков активистов, в числе которых оказался сын бывшей главы страны.

На днях прошел допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. В связи с этим под стенами здания ГБР собрались несколько десятков активистов, в числе которых оказался сын бывшей главы страны.Среди толпы разъяренных граждан журналисты поймали младшего сына экс-лидера Незалежной – Михаила. 18-летний парень ответил всего на пару вопросов. Но самое примечательное то, что говорил он на русском языке.Он признался, что в повседневной жизни совершенно не общается по-украински. Тем не менее, понимает, что стоит отказаться от языка страны-агрессора.Он также подчеркнул, что "украинский ближе к сердцу", но в его окружении большинство говорит по-русски, сообщает. Журналисты поинтересовались, как к этому относится его родитель."Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался", – поделился Михаил.Юнай наследник заверяет, что Порошенко не знал о приходе сына на митинг. По его словам, такое решение вызвано желанием поддержать папу в непростой период.