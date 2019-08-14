Бывшая прима Большого театра наслаждается роскошным курортом. Анастасия Волочкова публикует яркие снимки на зло завистникам.

Бывшая прима Большого театра наслаждается роскошнымкурортом. Анастасия Волочкова публикует яркие снимки на зло завистникам.Около двух недель назад танцовщица отправилась в Грецию. Анастасияпоселилась на частной вилле, которая принадлежит ее друзьям."Это один из любимых моих райских уголков на земле. Язаслужила этот прекраснейший отдых. Готовясь к премьере, репетировала по семь ивосемь часов в день, так что сейчас я за всех вас отдохну, мои золотые", -сказала подписчикам балерина.Теперь Анастасия ежедневно выкладывает в Instagram яркиефото с курорта. Звезда демонстрирует подписчикам коллекцию ультрамаленькихкупальников и фирменные шпагаты.Отметим, что сегодняшний день, 14 августа, не сталисключением. Волочкова поделилась фото, на котором позирует обнаженной. Звезда запечатленаво время купания в море.Балерина закрыла возможность комментировать свои публикации,однако не сложно представить, какую реакцию вызовет это фото у поборниковморали. Отметим, что Анастасия Волочкова неслучайно запретила подписчикам личного микроблога высказываться. Ранее недоброжелатели частенько закидывали еестраницу негативом. Злопыхатели отмечали, что совсемпотеряла стыд и никак не уймется "со своими шпагатами".К слову, не так давно балерина заявила, что пересталареагировать на грязных завистников. "Я не читаю, не смотрю, что вы обо мнеговорите, пишите, слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела бытьизвестным человеком, известной балериной и это ж надо дойти до такого, чтобыприйти к этой известности, но не желать знать, что о тебе сказали", – сказала