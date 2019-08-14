Бывшая прима Большого театра наслаждается роскошным
курортом. Анастасия Волочкова публикует яркие снимки на зло завистникам.
Бывшая прима Большого театра наслаждается роскошным
курортом. Анастасия Волочкова публикует яркие снимки на зло завистникам.
Около двух недель назад танцовщица отправилась в Грецию. Анастасия
поселилась на частной вилле, которая принадлежит ее друзьям.
"Это один из любимых моих райских уголков на земле. Я
заслужила этот прекраснейший отдых. Готовясь к премьере, репетировала по семь и
восемь часов в день, так что сейчас я за всех вас отдохну, мои золотые", -
сказала подписчикам балерина.
Теперь Анастасия ежедневно выкладывает в Instagram яркие
фото с курорта. Звезда демонстрирует подписчикам коллекцию ультрамаленьких
купальников и фирменные шпагаты.
Отметим, что сегодняшний день, 14 августа, не стал
исключением. Волочкова поделилась фото, на котором позирует обнаженной. Звезда запечатлена
во время купания в море.
Балерина закрыла возможность комментировать свои публикации,
однако не сложно представить, какую реакцию вызовет это фото у поборников
морали. Отметим, что Анастасия Волочкова неслучайно запретила подписчикам личного микроблога высказываться. Ранее недоброжелатели частенько закидывали ее
страницу негативом. Злопыхатели отмечали, что совсем
потеряла стыд и никак не уймется "со своими шпагатами".
К слову, не так давно балерина заявила, что перестала
реагировать на грязных завистников. "Я не читаю, не смотрю, что вы обо мне
говорите, пишите, слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела быть
известным человеком, известной балериной и это ж надо дойти до такого, чтобы
прийти к этой известности, но не желать знать, что о тебе сказали", – сказала
.