В Ростове-на Дону проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током девочки-подростка. Инцидент произошел на станции Зимовники Северо-Кавказской железной дороги.

В Ростове-на Дону проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током девочки-подростка. Инцидент произошел на станции Зимовники Северо-Кавказской железной дороги.13 августа 2019 года 14-летняя девочка в черте поселка Зимовники в 3:40 залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи. В результате подросток получила удар током и потеряла сознание — в таком состоянии ее и обнаружили прохожие. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ожогами 4 степени.По словам мамы пострадавшей, в тот день ее дочь отпросилась с подругами посмотреть фильм и вышла из дома около 22 часов.Следственными органами уже проведен осмотр места происшествия, также опрошены очевидцы и родственники пострадавшей. В настоящее время осуществляются мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.