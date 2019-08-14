Согласно поступившей справке об исследовании изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину подозреваемого в сбыте государственных наград СССР.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть раритетные медали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Гончарном проезде задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего мужчину.Установлено, что подозреваемый пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медали: «За боевые заслуги»; «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; «50 лет Вооружённых Сил СССР»; «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; «Ветеран труда»; «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; «40 лет Вооруженных Сил СССР». А также нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» и нагрудный знак выпускника педагогического ВУЗа.Согласно поступившей справке об исследовании изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР. Нагрудные знаки являются подлинными ведомственными наградами СССР. Задержанный пояснил, что награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60