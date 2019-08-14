Врачи дали оценку возможному введению четырехдневной рабочей недели. По мнению экспертов, такая система в целом не скажется положительно на здоровье россиян. Подобное нововведение чревато увеличением количества людей с ожирением, также оно может привести к развитию фобий, неврозов.

Врачи дали оценку возможному введению четырехдневной рабочей недели. По мнению экспертов, такая система в целом не скажется положительно на здоровье россиян.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при условии сохранения прежней оплаты труда. Свои предложения она уже направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Впервые о подобном нововведении заявил в июне 2019 года премьер Дмитрий Медведев.Стоит отметить, что при четырехдневной неделе сохранится количество рабочих часов, то есть один день при таком режиме станет десятичасовым. Главный гериатр Минздрава Российской Федерации Ольга Ткачева рассказала News.ru, что оценить влияние рабочего дня с такой продолжительностью трудно — это зависит от конкретного человека, его возраста и вида работы. Врач отметила, что при тяжелой физической деятельности это может быть непросто.Врачи рассказали, как четырехдневная рабочая неделя может отразиться на здоровье россиян, сообщает РИА Новости. По мнению врача-терапевта Елены Тихомировой, люди в очень редких случаях начинают заниматься саморазвитием, если у них появляется свободное время. "Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью", — отметила эксперт. Такой образ жизни, по ее словам, может привести к увеличению количества людей с ожирением.Также Елена Тихомирова предположила, что, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и вдруг она станет на один выходной больше, это может привести к увеличению страхов, фобий, неврозов, поскольку он будет думать, что что-то идет не так и ожидать подвоха.Врач-терапевт отметила, что четырехдневная неделя никак не отразится на снижении эпидемии гриппа, поскольку им могут заразиться не только в больших организациях, но также и в общественном транспорте. "Если человек не работает, он все равно куда-то выходит", — подчеркнула Тихомирова.Свое мнение по поводу четырехдневной недели также высказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин. Он отметил, что пока нельзя однозначно сказать, как подобное введение отразится на психике человека. Например, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным трудом, могут быть рады такой системе, но те, кто занимается тяжелым физическим трудом, могут столкнуться с недовольством, поскольку их зарплата зависит не от качества, а от количества выполненной работы.Также Пережогин прокомментировал, как сокращение рабочей недели может сказаться на семейных отношениях. По его мнению, положительное влияние будет лишь в том случае, если взаимоотношения и до этого были хорошими. Пережогин отметил, что дополнительный выходной день — это повод для любящих людей провести его вместе, сходить куда-то. В том случае, если отношения плохие, это сулит появление лишнего дня для раздражения.