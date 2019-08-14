В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.12 августа в Киржаче торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященная 70-летию Валерия Кировича Карамина.Валерий Кирович - уроженец Вязниковского района, приехал в Киржач в сентябре 1973 года. В Киржачском районном доме культуры не хватало именно такого директора. В характере Карамина сочетались оптимизм, глубокое понимание культуры, преданность своему делу и практичность. За десятилетия работы он получил высокую оценку за беззаветный труд, за высочайший профессионализм.В. К. Карамин - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, удостоенный звания «Почетный гражданин г. Киржач и Киржачского района». Он был награжден почетными грамотами департамента и администрации Владимирской области, Министерства культуры РФ, Центрального Комитета профсоюза работников культуры СССР и Российского профсоюза работников культуры, имел ведомственные награды РОСТО и ДОСААФ. Награжден орденом Знака почета, медалью «За воинскую доблесть». Фотография и данные В. К. Карамина занесены в Галерею Славы Владимирской области.Валерий Кирович ушёл из жизни в 2018 году. 12 августа 2019 года ему исполнилось бы 70 лет.В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.«Мы все «выросли» в Киржачском районном Доме культуры, - отметила Надежда Скороспелова. - И всегда нас тут встречал Валерий Кирович - с улыбкой, шуткой, добрым советом. С большим волнением сегодня хочется сказать слова благодарности команде АНО «Мирный рассвет» и Почётному гражданину г. Киржач и Киржачского района Евгению Фёдорову, которые приложили немало сил, чтобы память о выдающемся человеке с большой буквы не угасла, чтобы последующие поколения жителей Киржачского края знали и сохраняли историю нашей малой родины».«Он был отзывчивым человеком, всегда был готов помочь в трудную минуту, являлся наставником и учителем многих работников культуры Киржача и Киржачского района, которые тепло и с благодарностью о нем вспоминают и сегодня», - поделилась Ольга Радецкая, художественный руководитель МБУК «Центр культуры и досуга».Над созданием мемориальной доски трудились мастера из Киржача и Москвы. Гранитная доска выполнена Антоном Добронравовым, бронзовый барельеф изготовили скульптор Владимир Гришин и художник Александр Землеруб.Великим делом жизни для Валерия Кировича было военно-патриотическое объединение «Школа армии». Из полутора тысяч подростков, прошедших «школу Карамина», около 1000 человек стали офицерами, а четверо – генералами. Да и те, кто не связал свою жизнь с профессией военного, считают закалку, полученную в «школе», полезной для себя. «Школа Армии» - это военно-полевые походы, лагеря, прыжки с парашютом, и, конечно, именитые выпускники. Кто-то из них командует полками, кто-то, побывав в горячих точках, уже вышел на заслуженный отдых. Но все они пронесли через годы чувство благодарности руководителю военно-патриотического объединения Валерию Карамину, под отцовским крылом которого не одно поколение офицеров получило путёвку в жизнь. Сегодня Школа Армии имени В. К. Карамина под руководством Кирилла Кириенко успешно продолжает готовить курсантов к поступлению в военные заведения и срочной службе в Вооруженных силах РФ. Традиции патриотизма и готовности служить России не прервались.