В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.
12 августа в Киржаче торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященная 70-летию Валерия Кировича Карамина.
Валерий Кирович - уроженец Вязниковского района, приехал в Киржач в сентябре 1973 года. В Киржачском районном доме культуры не хватало именно такого директора. В характере Карамина сочетались оптимизм, глубокое понимание культуры, преданность своему делу и практичность. За десятилетия работы он получил высокую оценку за беззаветный труд, за высочайший профессионализм.
В. К. Карамин - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, удостоенный звания «Почетный гражданин г. Киржач и Киржачского района». Он был награжден почетными грамотами департамента и администрации Владимирской области, Министерства культуры РФ, Центрального Комитета профсоюза работников культуры СССР и Российского профсоюза работников культуры, имел ведомственные награды РОСТО и ДОСААФ. Награжден орденом Знака почета, медалью «За воинскую доблесть». Фотография и данные В. К. Карамина занесены в Галерею Славы Владимирской области.
Валерий Кирович ушёл из жизни в 2018 году. 12 августа 2019 года ему исполнилось бы 70 лет.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации г. Киржач Надежда Скороспелова, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, соратники, коллеги, друзья и ученики Валерия Кировича.
«Мы все «выросли» в Киржачском районном Доме культуры, - отметила Надежда Скороспелова. - И всегда нас тут встречал Валерий Кирович - с улыбкой, шуткой, добрым советом. С большим волнением сегодня хочется сказать слова благодарности команде АНО «Мирный рассвет» и Почётному гражданину г. Киржач и Киржачского района Евгению Фёдорову, которые приложили немало сил, чтобы память о выдающемся человеке с большой буквы не угасла, чтобы последующие поколения жителей Киржачского края знали и сохраняли историю нашей малой родины».
«Он был отзывчивым человеком, всегда был готов помочь в трудную минуту, являлся наставником и учителем многих работников культуры Киржача и Киржачского района, которые тепло и с благодарностью о нем вспоминают и сегодня», - поделилась Ольга Радецкая, художественный руководитель МБУК «Центр культуры и досуга».
Над созданием мемориальной доски трудились мастера из Киржача и Москвы. Гранитная доска выполнена Антоном Добронравовым, бронзовый барельеф изготовили скульптор Владимир Гришин и художник Александр Землеруб.
Великим делом жизни для Валерия Кировича было военно-патриотическое объединение «Школа армии». Из полутора тысяч подростков, прошедших «школу Карамина», около 1000 человек стали офицерами, а четверо – генералами. Да и те, кто не связал свою жизнь с профессией военного, считают закалку, полученную в «школе», полезной для себя. «Школа Армии» - это военно-полевые походы, лагеря, прыжки с парашютом, и, конечно, именитые выпускники. Кто-то из них командует полками, кто-то, побывав в горячих точках, уже вышел на заслуженный отдых. Но все они пронесли через годы чувство благодарности руководителю военно-патриотического объединения Валерию Карамину, под отцовским крылом которого не одно поколение офицеров получило путёвку в жизнь. Сегодня Школа Армии имени В. К. Карамина под руководством Кирилла Кириенко успешно продолжает готовить курсантов к поступлению в военные заведения и срочной службе в Вооруженных силах РФ. Традиции патриотизма и готовности служить России не прервались.