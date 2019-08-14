Представитель администрации президента Исламской Республики Иран Парвиз Эсмаили прокомментировал перенос международного саммита в Сочи. Встреча глав России, Азербайджана и Ирана состоится в более подходящее для этого события время, - сообщил Эсмаили.

Представитель администрации президента Исламской Республики Иран Парвиз Эсмаили прокомментировал перенос международного саммита в Сочи. "Встреча глав России, Азербайджана и Ирана состоится в более подходящее для этого события время", — сообщил Эсмаили. Также он подтвердил заявление Дмитрия Пескова о причинах отсрочки мероприятия, передают "Вести Сочи".Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил о переносе трехсторонней встречи. Мероприятие должно было состояться 14 августа. "Дата изменена по техническим причинам", — сообщил Дмитрий Песков.