Известный блогер Лена Миро вновь напала на певицу Анну Седокову. На этот раз обозревательница говорит, что артистка - плохой пример для своих же детей.

Известный блогер Лена Миро вновь напала на певицу АннуСедокову. На этот раз обозревательница говорит, что артистка - плохойпример для своих же детей.Накануне в Сети бурно обсуждали личную жизньисполнительницы. Пошли слухи, что Анна Седокова завела нового любовника, однакотщательно его скрывает. Папарацци удалось заснять сладкую парочку во времяпрогулки на курорте.В связи с этим Лена Миро написала в своем ЖЖ, что вокалистка,по ее мнению, меняет мужчин как перчатки. Своим непостоянством артистка подаетплохой пример дочерям, 15-летней Алине и 8-летней Монике."Воспитание – это копирование. Как мама себя ведет, такой идочь вырастет. Кем она станет? По-моему, догадаться несложно", – рассудила обозреватель.Отметим, что часто становится объектом нападокЛены Миро. На днях блогер вспомнила о том, что несколько лет назад американскийсуд передал опеку над средней дочерью вокалистки, Моники, отцу, бизнесменуМаксиму Чернявскому. Кроме того, Фемида запретила выкладыватьснимки наследницы в соцсетях.Миро заявила, что полностью на стороне суда. Болеетого, обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровнеограничить публикации изображений детей в интернете.