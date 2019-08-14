Известный блогер Лена Миро вновь напала на певицу Анну
Седокову. На этот раз обозревательница говорит, что артистка - плохой
пример для своих же детей.
Известный блогер Лена Миро вновь напала на певицу Анну
Седокову. На этот раз обозревательница говорит, что артистка - плохой
пример для своих же детей.
Накануне в Сети бурно обсуждали личную жизнь
исполнительницы. Пошли слухи, что Анна Седокова завела нового любовника, однако
тщательно его скрывает. Папарацци удалось заснять сладкую парочку во время
прогулки на курорте.
В связи с этим Лена Миро написала в своем ЖЖ, что вокалистка,
по ее мнению, меняет мужчин как перчатки. Своим непостоянством артистка подает
плохой пример дочерям, 15-летней Алине и 8-летней Монике.
"Воспитание – это копирование. Как мама себя ведет, такой и
дочь вырастет. Кем она станет? По-моему, догадаться несложно", – рассудила обозреватель.
Отметим, что часто становится объектом нападок
Лены Миро. На днях блогер вспомнила о том, что несколько лет назад американский
суд передал опеку над средней дочерью вокалистки, Моники, отцу, бизнесмену
Максиму Чернявскому. Кроме того, Фемида запретила выкладывать
снимки наследницы в соцсетях.
Миро заявила, что полностью на стороне суда. Более
того, обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровне
ограничить публикации изображений детей в интернете.