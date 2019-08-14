Соперник футбольного клуба Краснодар по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский Порту после поражения от быков и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.

Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап."Порту" недосчитается порядка 44 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на A Bola. Эти деньги клуб мог заработать за успешные выступления в еврокубках, а также выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Кроме того, они могли претендовать на дополнительный бонус от УЕФА за стабильные выступления в еврокубках в течение предыдущих 10 лет.Но на этом финансовые неудачи "Порту" не заканчиваются. Невыход клуба в основную сетку Лиги чемпионов поможет его принципиальному сопернику – "Бенфике". Дело в телевизионных правах, которые распределяются между двумя клубами-участниками турнира: 55 процентов отдается чемпиону страны — как раз лиссабонскому клубу, а оставшиеся 45 – вице-чемпиону, коим и является "Порту".Теперь же после вылета "Порту" все 100 процентов доходов от ТВ-трансляций перейдут "Бенфике".