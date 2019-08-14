Пожар возник на борту трехпалубного теплохода Святая Русь, стоящего в затоне Сибирский у Нижнего Новгорода. Очевидцы сняли на видео полыхающее судно.

Пожар возник на борту трехпалубного теплохода "Святая Русь", стоящего в затоне Сибирский у Нижнего Новгорода. Очевидцы сняли на видео полыхающее судно.Огонь вспыхнул около 11:40, по данным МЧС, людей в тот момент на борту не было, поскольку теплоход не эксплуатируется с прошлого года. Черный столб дыма виден за несколько километров от затона.К месту уже прибыли несколько пожарных расчетов и пожарный катер.