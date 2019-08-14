Злоумышленницы через сеть Интернет приобретали у неустановленных лиц купюры, заведомо зная о том, что они являются поддельными. Далее гражданки расплачивались фальшивыми деньгами...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы задержали двух женщин по подозрению в сбыте поддельных денег», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от кассира продуктового магазина, расположенного на Ленинском проспекте. Она сообщила о том, что неизвестные женщины расплатились с ней 5-тысячной купюрой, вызвавшей подозрение. Согласно проведенному исследованию данная банкнота оказалась фальшивой.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались две жительницы столицы в возрасте 29-лет и 37-лет. Как предполагает следствие, злоумышленницы через сеть Интернет приобретали у неустановленных лиц купюры номиналом 5 тысяч рублей, заведомо зная о том, что они являются поддельными. Далее гражданки расплачивались фальшивыми деньгами в различных продуктовых магазинах.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56