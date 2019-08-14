Почти половина россиян отдала бы свои голоса за партию Единая Россия в том случае, если выборы в Госдуму нового созыва проводились бы в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Также в парламент попали бы КПРФ и ЛДПР.

Почти половина россиян отдала бы свои голоса за партию "Единая Россия" в том случае, если выборы в Госдуму нового созыва проводились бы в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Также в парламент попали бы КПРФ и ЛДПР.Данные социологического исследования "Левада-центра" показали, что почти половина опрошенных из числа тех, кто пошел бы на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, и уже знает за кого бы на них проголосовал, отдают свое предпочтение "Единой России". Их оказалось 44%.Еще 17% потенциальных избирателей рассказали, что отдали бы свои голоса за КПРФ. Уровень поддержки ЛДПР оказался не намного меньшим – 16%. "Справедливая Россия" и Коммунистическая партия "Коммунисты России" получили бы по 4% голосов избирателей, показывают результаты опроса.За партия "Яблоко" на гипотетических выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы всего 2% избирателей, передает "Интерфакс". На уровень поддержки в 1% могли бы рассчитывать "Российская экологическая партия "Зеленые", "ПАРНАС" и "Родина".Социологический опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян проводился с 18 по 24 июля 2019 года. В нем приняли участие 1605 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов 50 регионов страны.