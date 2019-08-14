Почти половина россиян отдали свои голоса за партию Единая Россия, если бы выборы в Госдуму нового созыва проводились в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Также в парламент попали бы КПРФ и ЛДПР.

Почти половина россиян отдали свои голоса за партию "Единая Россия", если бы выборы в Госдуму нового созыва проводились в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Также в парламент попали бы КПРФ и ЛДПР.Данные социологического исследования "Левада-центра" показали, что почти половина опрошенных из числа тех, кто пошел бы на выборы, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, отдают предпочтение "Единой России". Их оказалось 44%.Еще 17% потенциальных избирателей отдали бы голоса КПРФ. Уровень поддержки ЛДПР оказался ненамного меньшим – 16%. "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили бы по 4% голосов.За "Яблоко" на гипотетических выборах проголосовали бы всего 2% избирателей, передает "Интерфакс". На уровень поддержки в 1% могли бы рассчитывать "Зеленые", "ПАРНАС" и "Родина".Эксперты уверены, что результаты исследования говорят об успехе "Единой России" на грядущих выборах. В следующем созыве партия с высокой вероятностью получит большинство мест."Данные "Левада-центра" свидетельствуют о том, что по спискам партия может получить свыше 51% голосов избирателей. А по одномандатным округам – еще более благоприятный результат", – отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов."Показателен и сохраняющийся кратный отрыв от КПРФ", – добавил эксперт. По его словам, если исходить из представленных данных, "Единая Россия" обещает сохранить доминирующую роль в политической системе страны.Социологический опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян проводился с 18 по 24 июля 2019 года. В нем приняли участие 1605 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов 50 регионов.