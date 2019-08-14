Популяцию снежного барса будут восстанавливать в Красноярском крае. Этим работам посвящен специальный проект - по восстановлению численности краснокнижного зверя. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Популяцию снежного барса будут восстанавливать в Красноярском крае. Этим работам посвящен специальный проект по восстановлению численности краснокнижного зверя. Он стартует на территории региона, сообщает ГТРК "Красноярск".Снежный барс относится к очень редкому виду крупных хищников. В Саяно-Шушенском заповеднике обитало примерно десять диких кошек, но в последнее время на камеры фотоловушек специалистам попадается только один снежный барс. Всего в России зоологи насчитывают около шестидесяти животных, а в мире — от четырех до семи тысяч ирбисов.Как сообщается, зоологи намерены разводить хищников в неволе. После адаптации можно будет попробовать выпустить их в дикую природу. Еще одна задача — сохранить всех существующих в природе особой, а в случае их травмирования — вылечить и реабилитировать.