Начало недели выдалось весьма богатым на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года.

Начало недели выдалось весьма богатым на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года.То и дело в СМИ появляются сообщении о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Повод не доверять этому союзу когда-то дала сама ведущая. Несколько лет назад, когда их дочь Теона была еще совсем крошкой, Ксения разразилась в соцсети откровенным постом, в котором поделилась бедой: она уличила мужа в измене. Тогда встал вопрос о разводе. Неизвестно, какими методами, но Курбану Омарову удалось вымолить прощение, и теперь семья снова счастлива.Тем не менее, периодически в Сети появляются данные о расставании пары. Якобы Курбан продолжает изменять жене, а блогер Лена Миро, известная своими ехидными постами в ЖЖ, и вовсе называет его альфонсом. Сама Ксения Бородина к таким публикациям относится терпимо. Даже подтрунивает.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года, читайте в и специальных .