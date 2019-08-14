На эту тему было много досужих домыслов, отметил посол США в Москве Джон Хантсман. Говоря о планах по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе, американский посол отметил, что ничего определенного об этом не слышал. Эта тема с российским руководством не обсуждалась, добавил он.

На эту тему было много досужих домыслов, отметил посол США в Москве Джон Хантсман. Говоря о планах по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе, американский посол отметил, что ничего определенного об этом не слышал. Эта тема с российским руководством не обсуждалась, добавил он."Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты", — заявил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о прекращении договора об ограничении численности и географии размещения ракет средней и меньшей дальности. Договор РСМД прекратил действие 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона. В тот же день Пентагон объявил, что начинает разработку ранее запрещенных договором ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении. Уходящий со своего поста посол США ответил и на вопрос, вернутся ли новые "Першинги" в Европу?Хантсман оговорился, что если он не ошибается, то глава Пентагона заявил: если такие системы оружия и потребуется где-то разместить, то не в Европе, а на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Для этого он посетил страны региона, в том числе и Японию, где провел переговоры о размещении ракет.Администрация Дональда Трампа для выхода из ДРСМД в одностороннем порядке обвинила Москву в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала модернизация ракеты 9М728 комплекса "Искандер-М". Новая ракета 9М729, по мнению представителей Пентагона, нарушает договор по дальности. Москва эту ракету показала иностранным военным атташе. Представители США и НАТО на эту демонстрацию не явились. Москва все обвинения категорически отвергает. В России пояснили, что новая ракета 9М729 на расстояния свыше 480 километров не проектировалась и никогда не испытывалась.6 августа посол США в Москве Джон Хантсман написал прошение об отставке. Он пробудет на своем посту до 3 октября 2019 года. Известен уже его сменщик – это нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл. Политолог Александр Рар эту замену прокомментировал кратко: будет весело.